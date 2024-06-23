В Красноярске с 1 июля стоимость питьевой воды увеличится до 33,1 рубля

С 1 июля россияне начнут платить за коммунальные услуги по увеличенным тарифам. Напомним, что те были заморожены полтора года назад распоряжением Правительства. Еще в декабре 2023 года об этом в эфире Радио «Комсомольская правда-Красноярск» (107,1 FM) рассказал заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов.