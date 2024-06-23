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В Красноярске с 1 июля стоимость питьевой воды увеличится до 33,1 рубля

Коммунальщики озвучили новые тарифы на воду и водоотведение для красноярцев.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля россияне начнут платить за коммунальные услуги по увеличенным тарифам. Напомним, что те были заморожены полтора года назад распоряжением Правительства. Еще в декабре 2023 года об этом в эфире Радио «Комсомольская правда-Красноярск» (107,1 FM) рассказал заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов.

О том, сколько жители краевого центра будут платить за питьевую воду, сообщили в «КрасКоме». Так с 1 июля 2024 года:

— Стоимость кубометра питьевой воды (с учетом НДС) для населения составит 33 рубля 10 копеек. Сейчас этот показатель равен 30 рублей 94 копейки.

— Для прочих потребителей (без НДС) будет 27 рублей 58 копеек. Сейчас этот тариф пока равен 25 рублей 78 копеек.

Водоотведение:

— Для населения (с учетом НДС) составит 21 рубль 49 копеек. Сейчас — 20 рублей 09 копеек.

— Для прочих потребителей (без НДС) будет 17 рублей 91 копейку. Сейчас пока — 16 рублей 74 копейки.

Емельяновский и Березовский районы

Компания «КрасКом» также обслуживает и два соседних района. Тарифы там отличаются от тех, что приняты в краевом центре.

— Стоимость кубометра питьевой воды (с учетом НДС) для населения составит 21 рубль 49 копеек. Сейчас этот показатель равен 20 рублей 09 копеек.

— Для прочих потребителей (без НДС) будет 17 рублей 91 копейка. Сейчас этот тариф пока равен 16 рублей 74 копейки.

Водоотведение:

— Для населения (с учетом НДС) составит 20 рублей 66 копеек. Сейчас — 19 рублей 31 копейка.

— Для прочих потребителей (без НДС) будет 17 рублей 22 копейки. Сейчас пока — 16 рублей 09 копеек.

Следующее повышение тарифов на услуги ЖКХ предполагается 1 июля 2025 года.

ЖКХ