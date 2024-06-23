Зарядит мощный ливень: неутешительный прогноз на всю неделю в Приморье

В среду, 26 июня, большую часть времени погода простоит без осадков. Ночная температура сохранится в тех же пределах, дневная повысится до +19…+27 °С. Но во второй половине дня с северо-запада приблизится атмосферный фронт, на севере могут опять начаться дожди.