Зарядит мощный ливень: неутешительный прогноз на всю неделю в Приморье

На следующей неделе в Приморском крае характер погоды ожидается неустойчивым, сообщает ИА PrimaMedia. Впрочем, кажется, что жителей региона этим уже совсем не удивить. Прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю в крае озвучили в пресс-службе Примгидромета.
В понедельник, 24 июня, Приморье окажется под воздействием циклона, который будет смещаться над Китаем в юго-восточном направлении. Ночью практически повсеместно пройдут дожди, во многих районах сильные. Минимальная температура +5…+13 °С. Днем циклон сместится в Японское море, в Приморье наметится тенденция на улучшение погодных условий: дожди пойдут на убыль и начнут прекращаться. Максимальная температура +9…+18 °С.
Во вторник, 25 июня, циклон переместится к о. Хоккайдо, унося непогоду с собой. Вслед за ним распространится гребень антициклона, дожди в Приморье закончатся, выглянет солнце. Минимальная температура останется на уровне предыдущей ночи, максимальная станет на 1−4 градуса выше, чем накануне.
В среду, 26 июня, большую часть времени погода простоит без осадков. Ночная температура сохранится в тех же пределах, дневная повысится до +19…+27 °С. Но во второй половине дня с северо-запада приблизится атмосферный фронт, на севере могут опять начаться дожди.
Во вторник ночью еще возможен небольшой дождь, минимальная температура не изменится. Днем погода с прояснениями и без осадков, потеплеет до +19…+22 °С.
В среду малооблачно, потепление продолжится: ночью +14…+16 °С, днем +23…+26 °С.