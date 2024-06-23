Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарядит мощный ливень: неутешительный прогноз на всю неделю в Приморье

Край окажется во власти циклона.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 79% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: PrimaMedia.ru

На следующей неделе в Приморском крае характер погоды ожидается неустойчивым, сообщает ИА PrimaMedia. Впрочем, кажется, что жителей региона этим уже совсем не удивить. Прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю в крае озвучили в пресс-службе Примгидромета.

В понедельник, 24 июня, Приморье окажется под воздействием циклона, который будет смещаться над Китаем в юго-восточном направлении. Ночью практически повсеместно пройдут дожди, во многих районах сильные. Минимальная температура +5…+13 °С. Днем циклон сместится в Японское море, в Приморье наметится тенденция на улучшение погодных условий: дожди пойдут на убыль и начнут прекращаться. Максимальная температура +9…+18 °С.

Во вторник, 25 июня, циклон переместится к о. Хоккайдо, унося непогоду с собой. Вслед за ним распространится гребень антициклона, дожди в Приморье закончатся, выглянет солнце. Минимальная температура останется на уровне предыдущей ночи, максимальная станет на 1−4 градуса выше, чем накануне.

В среду, 26 июня, большую часть времени погода простоит без осадков. Ночная температура сохранится в тех же пределах, дневная повысится до +19…+27 °С. Но во второй половине дня с северо-запада приблизится атмосферный фронт, на севере могут опять начаться дожди.

Во Владивостоке понедельник облачный и с дождем, температура ночью +11…+14 °С, днем +15…+18 °С.

Во вторник ночью еще возможен небольшой дождь, минимальная температура не изменится. Днем погода с прояснениями и без осадков, потеплеет до +19…+22 °С.

В среду малооблачно, потепление продолжится: ночью +14…+16 °С, днем +23…+26 °С.