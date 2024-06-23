Роспотребнадзор разрешил пермякам купаться на пяти пляжах

Роспотребнадзор сообщил, что разрешает пермякам купаться на пяти пляжах.
Специалисты ведомства проверили качество воды и почвы в местах отдыха. Всего в Пермском крае планировалось открыть 15 пляжей. Однако купаться безопасно не везде.
«Из 35 отобранных проб воды не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 12, по санитарно-химическим характеристикам — 3, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Из 24 проб почвы все соответствуют требованиям».
Ведомство выдало пять заключений о соответствии мест рекреации нормам. Купаться можно в следующих местах:
1. Река Кама в Пермском районе, село Усть-Качка (пляж «Курорта Усть-Качка»).
2. Река Сылва в посёлке Новые Ляды в Перми.
3. Река Кама в районе автомоста в Перми.
4. Мотовилихинский пруд в Перми.
5. Городской пляж на реке Каме в Чайковском.
Купаться в районе КамГЭС в Перми пока нельзя.
Ранее perm.aif.ru писал, что в летнем лагере «Ермак» (Кунгурский округ Пермского края) 19 июня произошла трагедия. Четыре подростка сбежали, чтобы искупаться. Один из них — 14-летний мальчик — утонул. Тело извлекли 20 июня.