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Омичка взяла «золото» на Играх БРИКС

Омичка Анастасия Панченко поднялась на верхнюю ступень пьедестала на Играх БРИКС.

Источник: БЕЛТА

Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, она завоевала «золото» в состязаниях по гребле на байдарках и каноэ среди смешанных пар.

Девушка выступала вместе с Иваном Епишиным из Дубоссар. Они были первыми в заезде на 200 метров.

«Молодцы! Поздравляю!», — сказал глава региона.

Ранее мы писали о том, что омичка Ольга Тё завоевала серебряную медаль Игр БРИКС по тяжёлой атлетике.

А также о том, что омские фехтовальщики завоевали медали различного достоинства чемпионата России среди спортсменов с ПОДА.

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