Омичка взяла «золото» на Играх БРИКС

Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, она завоевала «золото» в состязаниях по гребле на байдарках и каноэ среди смешанных пар.
Девушка выступала вместе с Иваном Епишиным из Дубоссар. Они были первыми в заезде на 200 метров.
«Молодцы! Поздравляю!», — сказал глава региона.
Ранее мы писали о том, что омичка Ольга Тё завоевала серебряную медаль Игр БРИКС по тяжёлой атлетике.
А также о том, что омские фехтовальщики завоевали медали различного достоинства чемпионата России среди спортсменов с ПОДА.