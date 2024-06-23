Жительница Новосибирска рассказала о жизни в Южной Корее

Жительница Новосибирска также рассказала, как сейчас новосибирцам попасть в Южную Корею. По ее словам, в этом нет ничего сложного, однако все упирается в бюджет, так как относительно Новосибирска в Корее все дороже. А вот оформить разрешение на въезд в страну стоит 700 рублей.