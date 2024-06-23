Жительница Новосибирска рассказала о жизни в Южной Корее

Жительница Новосибирска Мария Сашихарина часто посещает Южную Корею. О своих впечатлениях она рассказала изданию АиФ-Новосибирск.
Собеседница считает, что сравнивать Новосибирск и Сеул — неуместно, так как это города разных стран со своими национальными и культурными особенностями. Однако одна схожесть все же нашлась — парк-лес прямо в городе.
«Чего нет в Новосибирске, так это круглосуточных мини-магазинов повсюду, которые называются пёничжомы, где можно в любое время суток купить продукты, готовую еду, горячие напитки, какие-то мелочи для дома и жизни — это безумно удобно и мне их очень не хватает», — рассказала Мария.
Также сибирячка пожаловалась на то, что в Сеуле очень мало обычных мусорных баков, а все отходы нужно сортировать по специальным бакам. На больших улицах и парках нет урн.
Также сибирячка поделилась опытом, как у нее получилось встретить айдолов и даже поговорить с ними, хотя обычно у них очень плотный график, и в одиночку они почти не выходят на улицу. Подходить к ним вне расписания — некрасивый жест.
Мария призналась, что шокирующим фактом для нее стали высокие стандарты красоты в Южной Корее. Это связано с тем, что найти хорошую работу можно только людям с привлекательной внешностью. Гуляя по Сеулу, Мария увидела множество сделанных носов, губ и век. Причем выполнено все в едином стандарте.
Помимо этого, сибирячка рассказала об основных заблуждениях людей о Южной Корее. Это связано с просмотром корейских дорам, после которых девочки-подростки начинают романтизировать корейских знаменитостей.
«У них появляются мысли, что они приедут в Корею, встретят парня и выйдет за него замуж. На самом деле там совсем другая культура отношений, поэтому дойти за замужества с кем-то там невероятно сложно. В целом корейцы не относятся к этому так серьезно», — объясняет Мария.
Жительница Новосибирска также рассказала, как сейчас новосибирцам попасть в Южную Корею. По ее словам, в этом нет ничего сложного, однако все упирается в бюджет, так как относительно Новосибирска в Корее все дороже. А вот оформить разрешение на въезд в страну стоит 700 рублей.