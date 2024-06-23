Протяжный сигнал: полицейские помогли омичке, которой стало плохо за рулём

Экипаж первого батальона ППС УМВД России по городу Омску в составе инспектора Каната Нуртазина и полицейского-водителя Еркебая Альсеитова следовал на вызов в Парк Победы. Но по дороге, на улице Суворова, инспекторы заметили припаркованный на обочине автомобиль Hummer, из которого доносился протяжный звуковой сигнал. Оказалось, что в машине за рулём находится 37-летняя женщина, она пожаловалась на плохое самочувствие.
Полицейские помогли омичке выйти из машины, дали воды, вызвали скорою помощь, а затем передали её в руки приехавшего сына. Позже медики осмотрели женщину, оказали помощь и отпустили.
На следующий день омичка приехала в батальон полиции, где служат госавтоинспекторы, и поблагодарила их за неравнодушие и оказанную помощь.