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Протяжный сигнал: полицейские помогли омичке, которой стало плохо за рулём

Звуковой сигнал, привлёкший внимание инспекторов, доносился из машины женщины.

Источник: ГУ МВД

Экипаж первого батальона ППС УМВД России по городу Омску в составе инспектора Каната Нуртазина и полицейского-водителя Еркебая Альсеитова следовал на вызов в Парк Победы. Но по дороге, на улице Суворова, инспекторы заметили припаркованный на обочине автомобиль Hummer, из которого доносился протяжный звуковой сигнал. Оказалось, что в машине за рулём находится 37-летняя женщина, она пожаловалась на плохое самочувствие.

Полицейские помогли омичке выйти из машины, дали воды, вызвали скорою помощь, а затем передали её в руки приехавшего сына. Позже медики осмотрели женщину, оказали помощь и отпустили.

На следующий день омичка приехала в батальон полиции, где служат госавтоинспекторы, и поблагодарила их за неравнодушие и оказанную помощь.

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