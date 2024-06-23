Жара до +32 градусов ждёт Красноярск на последней рабочей неделе июня

В Красноярске на последней рабочей неделе июня ожидается жара до +32 градусов, об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России и Среднесибирского УГМС.
В понедельник, 24 июня, температура днём составит до +32 градусов, ночью похолодает до +15 градусов. Ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь в дневное время. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду.
Во вторник, 25 июня, в городе ожидается до +30 градусов в дневное время, ночью температура составит около +15 градусов. Погода прогнозируется солнечной и без осадков, ветер восточный до 3−5 метров в секунду.
В четверг, 27 июня, ожидается до +31 градуса в дневное время, в ночное время температура составит около +17 градусов. Прогнозируется облачная погода и кратковременные дожди днём и ночью. Ветер юго-западный до 2−5 метров в секунду.
В пятницу, 28 июня, прогнозируется жара до +32 градусов в дневное время, ночью похолодает до +19 градусов. Погода ожидается солнечной и без осадков, ветер западный до 2−5 метров в секунду.