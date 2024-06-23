«Двойник» Токаревского маяка из Владивостока появился в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в Культурном квартале на Васильевском острове, теперь можно увидеть копию Токаревского маяка, который является знаковым объектом для Владивостока. Об этом стало известно благодаря сообщению Telegram-канала «БРУСНИЦЫН культурный квартал».
Масштабированная реплика маяка, хоть и сильно уступает в размерах оригиналу, весьма с ним схожа. Настоящий Токаревский маяк, возведённый в столице Приморья в 1910 году на кошке Токаревского, в 2021 году был внесён в список объектов культурного наследия Приморского края и является одной из визитных карточек Владивостока, привлекая ежегодно тысячи туристов.
Создателем петербургской версии маяка является Виктор Луч, местный художник-оформитель, который последние три года посвятил себя созданию миниатюрных копий маяков. В своих работах Луч предпочитает использовать доски, пластик, жидкое стекло и другие экологически чистые материалы.
По утверждению авторов публикации в Telegram-канале, миниатюрный маяк идеально гармонирует с концепцией Культурного квартала и является прекрасным дополнением к облику набережной Финского залива.
Культурный квартал «БРУСНИЦЫН», расположенный на месте бывшей Кожевенной фабрики купцов Брусницыных, представляет собой новое общественное пространство, где посетителям доступны выставки, фестивали, концерты, а также концептуальные бары и рестораны с видом на Финский залив и благоустроенную набережную.