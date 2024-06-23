«Двойник» Токаревского маяка из Владивостока появился в Санкт-Петербурге

Масштабированная реплика маяка, хоть и сильно уступает в размерах оригиналу, весьма с ним схожа. Настоящий Токаревский маяк, возведённый в столице Приморья в 1910 году на кошке Токаревского, в 2021 году был внесён в список объектов культурного наследия Приморского края и является одной из визитных карточек Владивостока, привлекая ежегодно тысячи туристов.