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Из-за непогоды в ЦПКиО отменили концерт «Урал Оперы» в Летнем театре

Концерт «Урал Оперы» в Летнем театре отменен.

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Источник: Комсомольская правда

Из-за непогоды в ЦПКиО отменили концерт «Урал Оперы» в Летнем театре. Об этом сообщили в администрации парка культуры и отдыха имени Маяковского.

— В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на вечер (дождь, грозы и, возможно, град), сегодняшний концерт «Урал Оперы» в Летнем театре отменяется. К сожалению, плотный график артистов не позволяет перенести концерт. Купленные билеты можно вернуть по месту приобретения, — говорится в сообщении.

Из-за сильного ливня вечером 22 июня Екатеринбург буквально ушел под воду. На многих перекрестках вышли из строя светофоры, выходили из строя трамвайные линии.

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