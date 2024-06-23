Из-за непогоды в ЦПКиО отменили концерт «Урал Оперы» в Летнем театре. Об этом сообщили в администрации парка культуры и отдыха имени Маяковского.
— В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на вечер (дождь, грозы и, возможно, град), сегодняшний концерт «Урал Оперы» в Летнем театре отменяется. К сожалению, плотный график артистов не позволяет перенести концерт. Купленные билеты можно вернуть по месту приобретения, — говорится в сообщении.
Из-за сильного ливня вечером 22 июня Екатеринбург буквально ушел под воду. На многих перекрестках вышли из строя светофоры, выходили из строя трамвайные линии.