Из-за непогоды в ЦПКиО отменили концерт «Урал Оперы» в Летнем театре

— В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на вечер (дождь, грозы и, возможно, град), сегодняшний концерт «Урал Оперы» в Летнем театре отменяется. К сожалению, плотный график артистов не позволяет перенести концерт. Купленные билеты можно вернуть по месту приобретения, — говорится в сообщении.