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Новосибирцы очистили берег реки Оби от веток

На уборку приехали десятки людей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска в течение часа очистили берег реки Оби в парке «У моря Обского». КП-Новосибирск делится фото и видео с уборки.

— Чиновники, депутаты, просто неравнодушные люди очистили акваторию. Все это уже лежит на берегу, — рассказывает корреспондент КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Напомним, что ветки прибило к берегу 22 июня. Они не давали местным жителям зайти в воду. Спасатели МАСС объяснили, что это произошло из-за поднятия уровня воды, и попросили граждан не купаться из соображений безопасности.

— Берег завалило топляком (затонувшие бревна — прим. ред.). Обское море находится на месте, где раньше был лес, вот ветки и всплывают периодически, — рассказывал ранее КП-Новосибирск читатель.

экология