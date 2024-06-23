Новосибирцы очистили берег реки Оби от веток

Жители Новосибирска в течение часа очистили берег реки Оби в парке «У моря Обского». КП-Новосибирск делится фото и видео с уборки.
— Чиновники, депутаты, просто неравнодушные люди очистили акваторию. Все это уже лежит на берегу, — рассказывает корреспондент КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.
Напомним, что ветки прибило к берегу 22 июня. Они не давали местным жителям зайти в воду. Спасатели МАСС объяснили, что это произошло из-за поднятия уровня воды, и попросили граждан не купаться из соображений безопасности.
— Берег завалило топляком (затонувшие бревна — прим. ред.). Обское море находится на месте, где раньше был лес, вот ветки и всплывают периодически, — рассказывал ранее КП-Новосибирск читатель.