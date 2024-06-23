В Новосибирском зоопарке рассказали о розовых фламинго

В воскресенье, 23 июня, во всем мире отмечается День фламинго. Этот праздник появился в 2007 году, но становится все популярнее.
Раньше фламинго дили по всей территории Земли. Сейчас они обитают в Евразии, Африке и Южной Америке. Специалисты выделяют шесть видов этих птиц. Из-за антропогенной нагрузки на эти территории ареал их обитания и само существование находится под угрозой.
В Новосибирском зоопарке живут два розовых фламинго, которых нашли у нас в области. Одну птицу нашли в 2015 году, вторую — в 2023 году. В обоих случаях они были без стаи и им требовались помощь.
Фламинго живут только в стае. Поэтому первого фламинго вначале подселили к куликам. В 2019 году в Новосибирск привезли группу красных фламинго, которые стали для Флоши новой стаей. Птица, спасенная в прошлом году, тоже стала частью этой стаи.