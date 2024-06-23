Ночной патриотический забег состоялся в Хабаровске

«Благодарен всем, кто сегодня в День памяти и скорби поддержал нашу патриотическую акцию, инициированную общественными организациями. Мы помним тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто сегодня отстаивает интересы России на полях сражений. Эта акция показывает наше единство и силу. Мы вместе и одержим победу. Спасибо всем, кто присоединился к нам», — сказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.