Ночной патриотический забег состоялся в Хабаровске

В Хабаровске прошел ночной патриотический забег «Свеча памяти». Жители края пробежали по центральным улицам города и финишировали на площади Славы. Это первый подобный забег, проведенный в День памяти и скорби. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Забег начался на краевой набережной. Участники преодолели дистанцию в 1418 беговых шагов, пробежав по аллее спортсменов-участников Великой Отечественной войны, Уссурийскому бульвару и улице Тургенева. Общая протяженность дистанции составила около 2,7 километра.
«Благодарен всем, кто сегодня в День памяти и скорби поддержал нашу патриотическую акцию, инициированную общественными организациями. Мы помним тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто сегодня отстаивает интересы России на полях сражений. Эта акция показывает наше единство и силу. Мы вместе и одержим победу. Спасибо всем, кто присоединился к нам», — сказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
После финиша на площади Славы участники ночного патриотического забега зажгли 1418 свечей, символизирующих количество дней освободительной войны СССР против нацисткой Германии и ее союзников.