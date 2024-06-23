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Православные верующие отмечают сегодня Святую Троицу

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Православный мир отмечает в воскресенье 23 июля один из двунадесятых праздников — Святую Троицу или Пятидесятницу.

Источник: Sputnik.by

Святая Троица по церковному календарю всегда отмечается в воскресенье и на 50-й день после Пасхи. В этот день в храмах служат особо торжественные службы.

«Отличительной чертой Троицкой вечерни, которая служится накануне, это три коленопреклоненных молитвы», — сообщили ранее Sputnik в Белорусском экзархате.

Также на Троицу в храмах возобновляются коленопреклонные молитвы, которых не было с самой Пасхи.

«Стоя на коленях на Троицу, верующие обращаются к Богу, Святой Троице — Отцу, Сыну и Святому Духу».

рассказали в БПЦ.

Храмы на Троицу принято украшать зеленью, в частности ветками березы и аиром, а священники облачаются в зеленые одежды. Зеленый цвет символизирует животворение и вечную жизнь.

Праздник Троицы посвящен сошествию Святого Духа на учеников Христовых — апостолов. Это библейское событие произошло на пятидесятый день после Воскресения Христова. Троица — праздник Триединого Бога, когда Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от рабства дьяволу, Бог-Дух Святой освящает мир через устроение церкви.

религии