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Из иркутского питомника «К-9» выпустили в дикую природу трех спасенных медведей

Медвежат нашли в лесу весной прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники питомника «К-9» выпустили в дикую природу трех подростков-медвежат. Малышей нашли в лесу и спасли от гибели в конце весны прошлого года. Об этом КП-Иркутск рассказали в питомнике «К-9».

— Животные успешно перезимовали в питомнике в искусственно сооруженных берлогах, которые очень похожи на настоящие. Сейчас они набрали вес, подросли, стали смелее и сильнее, — говорится в сообщении.

Лето — самое подходящее время для выпуска, так как лес полон растительной пищей. К зиме медведи смогут нагулять жир и адаптироваться к новым условиям. В К-9 рассказали, что с молодыми животными был ограниченный социальный контакт. Выпуск медведей проходил под контролем Госохотанадзора.

флора и фауна