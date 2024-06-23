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Зарядные устройства в метро Москвы с начала года арендовали 500 тысяч раз

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Зарядные устройства в метро Москвы арендовали 500 тысяч раз с начала года, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Источник: © РИА Новости

«В вестибюлях станций метро и в переходах установлены автоматы, где можно взять в аренду зарядное устройство. С начала 2024 года этой услугой воспользовались более 500 тысяч раз. С помощью зарядных устройств пассажиры всегда могут оставаться на связи», — рассказал Ликсутов.

По его словам, на инфраструктуре метрополитена установлены более 380 автоматов с портативными зарядными устройствами. Помимо этого, в метро и на автовокзалах есть вендинговые аппараты, в которых можно взять в дорогу воду, снеки, кофе и многое другое.

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