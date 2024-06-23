Зарядные устройства в метро Москвы с начала года арендовали 500 тысяч раз

«В вестибюлях станций метро и в переходах установлены автоматы, где можно взять в аренду зарядное устройство. С начала 2024 года этой услугой воспользовались более 500 тысяч раз. С помощью зарядных устройств пассажиры всегда могут оставаться на связи», — рассказал Ликсутов.
По его словам, на инфраструктуре метрополитена установлены более 380 автоматов с портативными зарядными устройствами. Помимо этого, в метро и на автовокзалах есть вендинговые аппараты, в которых можно взять в дорогу воду, снеки, кофе и многое другое.