Буренка из приморского села вошла в мировую элиту

Удивительная корова проживает в Приморском крае. В животноводческом комплексе в селе Алексеевка Хасанского округа ухаживают за рекордсменкой молока. За восемь лет корова голштино-фризской породы дала более 100 тысяч килограммов полезного напитка, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».