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Буренка из приморского села вошла в мировую элиту

Корова из Приморья дала более 100 тысяч килограммов молока.

Источник: Комсомольская правда

Удивительная корова проживает в Приморском крае. В животноводческом комплексе в селе Алексеевка Хасанского округа ухаживают за рекордсменкой молока. За восемь лет корова голштино-фризской породы дала более 100 тысяч килограммов полезного напитка, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

«Эта буренка поделилась 101 402 килограммами молока. Такой высокий показатель позволил ей войти в мировую элиту. Сейчас ее продуктивность составляет 36 килограммов в сутки», — рассказали в министерстве сельского хозяйства Приморья.

У коровы нет имени, но есть свой порядковый номер — 554. Так фермерам проще вести учет. Присвоив животному уникальный идентификационный номер, куда проще вносить данные о ее возрасте, породе, истории здоровья и другую важную информацию.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что во Владивостоке жил самый маленький в мире поросенок.

сельское хозяйство