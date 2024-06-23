Буренка из приморского села вошла в мировую элиту

Удивительная корова проживает в Приморском крае. В животноводческом комплексе в селе Алексеевка Хасанского округа ухаживают за рекордсменкой молока. За восемь лет корова голштино-фризской породы дала более 100 тысяч килограммов полезного напитка, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Эта буренка поделилась 101 402 килограммами молока. Такой высокий показатель позволил ей войти в мировую элиту. Сейчас ее продуктивность составляет 36 килограммов в сутки», — рассказали в министерстве сельского хозяйства Приморья.
У коровы нет имени, но есть свой порядковый номер — 554. Так фермерам проще вести учет. Присвоив животному уникальный идентификационный номер, куда проще вносить данные о ее возрасте, породе, истории здоровья и другую важную информацию.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что во Владивостоке жил самый маленький в мире поросенок.