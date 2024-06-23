В Кузбассе задержан водитель, который покинул место ДТП, угрожая пистолетом

Проверка показала, что виновник ДТП — 24-летний житель Ленинска-Кузнецкого, находился за рулём в нетрезвом виде, причём и раньше он уже был судим за езду в пьяном виде. А в салоне машины был найден тот самый пневматический пистолет, которым он угрожал пострадавшему в ДТП водителю.