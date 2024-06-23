В Кузбассе задержан водитель, который покинул место ДТП, угрожая пистолетом

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 июня в Кемерове. Водитель ВАЗа-2014, выезжая с парковки одного из торговых центров города на ул. Тухачевского, столкнулся с автомобилем Kia Picanto. Разрешить ситуацию мирным путём виновник не захотел, угрожая пострадавшему пистолетом, он скрылся с места ДТП.
Ориентировка на нарушителя дорожного правопорядка была оперативно разослана всем нарядам, поэтому вскоре водитель был задержан. В этом сотрудникам ГАИ помогли неравнодушные автомобилисты, которые подключились к поимке виновника ДТП, блокируя ему путь до приезда полицейских.
Водитель ВАЗа решил не сдаваться стражам правопорядка просто так. Он оказывал сопротивление и повредил служебную машину. Успокоить дебошира пришлось наручниками.
Проверка показала, что виновник ДТП — 24-летний житель Ленинска-Кузнецкого, находился за рулём в нетрезвом виде, причём и раньше он уже был судим за езду в пьяном виде. А в салоне машины был найден тот самый пневматический пистолет, которым он угрожал пострадавшему в ДТП водителю.
Горе-водителя теперь ждут наказания — административные и уголовное.