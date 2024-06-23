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В Башкирии восстанавливают энергоснабжение после ливней и гроз

В Башкирии восстанавливают энергоснабжение после ливней и гроз.

В Башкирии электрики восстанавливают энергоснабжение после ливней, гроз и урананного ветра, обрушившихся на республику 22 и 23 июня.

Из-за многочисленных повреждений, вызванных падением деревьев и даже фрагментов крыш на провода ЛЭП, были зафиксированы отключения электроэнергии в большинстве районов республики.

Работники ресурсоснабжающей организации оперативно восстанавливали пострадавшие электросети. Всего было задействовано 27 бригад и 46 единиц спецтехники. Аварийно-восстановительные работы шли всю ночь и продолжаются до сих пор.