Безопасность в период каникул: ведется системная работа

И. о. начальника местной полицейской службы областного департамента полиции полковник полиции Бегимхан Ахметов остановился на проделанной работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Представитель областного департамента по чрезвычайным ситуациям рассказал об организации летнего отдыха несовершеннолетних и мерах профилактики безопасности в период каникул. Заместитель руководителя областного управления образования Айгуль Касымбекова поделилась итогами работы в этом направлении.
Затем заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мейржан Жалаиров рассказал о проекте «Безопасная дорога» по организации дорожной инфраструктуры при организациях образования.
Отметим, в населенных пунктах области, где нет специальных и официальных мест для купания населения, приобретаются модульно-каркасные бассейны для бесплатного и безопасного купания. С начала года приобретено и установлено 72 каркасных бассейна. Сейчас количество таких бассейнов достигает 143.
Заключены меморандумы с частными стационарными бассейнами для предоставления бесплатного купания около двум тысячам детей из малообеспеченных и многодетных семей. Кроме того, в рамках Плана обеспечения организаций образования безопасной дорожной инфраструктурой ведутся работы по ремонту и обновлению дорожных знаков. По плану планируется установка и обновление 1698 дорожных знаков, на сегодняшний день установлено 409.
В завершение совещания заместитель акима области отметил, что по вопросам повестки дня составлен протокол. По озвученным на встрече вопросам компетентным органам поручено провести соответствующую работу.