Безопасность в период каникул: ведется системная работа

Под председательством заместителя акима Туркестанской области Бейсенбая Тажибаева состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате области. На совещании, в котором приняли участие представители правоохранительных органов, здравоохранения и образования, а также члены комиссии, председатели и секретари комиссий в районах и городах, представители общественных организаций, были рассмотрены три вопроса, передает DKnews.kz.