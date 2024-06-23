«Ни стыда, ни совести»: женщина прикурила сигарету от Вечного огня

— Ни стыда, ни совести! Молодые люди очень долго пытались ей объяснить, что за такой поступок ей грозит административка, если не уголовка. Женщина решила вызывать подмогу — своего молодого человека. К счастью, в отличие от нее, он оказался совершенно адекватным. Когда он прибежал, забрал ее, извинившись перед всеми очевидцами этого омерзительного поступка, — приводит слова очевидцев группа «Инцидент Нижний Тагил».