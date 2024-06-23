«Ни стыда, ни совести»: женщина прикурила сигарету от Вечного огня

В Нижнем Тагиле правоохранители разыскивают женщину, которая прикурила сигарету от Вечного огня в Дзержинском районе. Инцидент произошел 22 июня, когда вся страна вспоминала жертв Великой отечественной войны.
Свердловчанку, которая, вероятно, была пьяна, прогнали с мемориала неравнодушные прохожие. Этот момент попал на видео.
— Ни стыда, ни совести! Молодые люди очень долго пытались ей объяснить, что за такой поступок ей грозит административка, если не уголовка. Женщина решила вызывать подмогу — своего молодого человека. К счастью, в отличие от нее, он оказался совершенно адекватным. Когда он прибежал, забрал ее, извинившись перед всеми очевидцами этого омерзительного поступка, — приводит слова очевидцев группа «Инцидент Нижний Тагил».
В прокуратуре Свердловской области уже заявили, что взяли на контроль проведение доследственной проверки. Вероятно, в отношении женщины заведут уголовное дело.
— Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины, а также проведение доследственной проверки по данному факту, — отметили в ведомстве.