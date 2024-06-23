Туриста из Казахстана задержали за вандализм в Помпеях

Турист из Казахстана был задержан в субботу утром, 22 июня, сотрудниками службы безопасности и стойки регистрации, когда он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в Археологическом парке Помпеи, Италия, сообщает Zakon.kz.