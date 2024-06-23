Туриста из Казахстана задержали за вандализм в Помпеях

О туристе сообщили карабинерам, и он будет допрошен о любом причиненном ущербе после оценки штукатурки, пишет Euronews.
Директор парка Габриэль Цухтригель заявил, что туристу придется заплатить за восстановление стены.
«Браво сотрудникам министерства и Алеся, которые оперативно вмешались. Отличное сотрудничество с карабинерами, которых мы благодарим за оперативность».
Дом Цеев, раскопанный между 1913 и 1914 годами, представляет собой один из редких примеров древнего жилища позднесамнитского периода (II век до н. э.). Считается, что это был дом магистрата Луция Ция Секундуса.