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Туриста из Казахстана задержали за вандализм в Помпеях

Турист из Казахстана был задержан в субботу утром, 22 июня, сотрудниками службы безопасности и стойки регистрации, когда он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в Археологическом парке Помпеи, Италия, сообщает Zakon.kz.

Источник: Археологический парк Помпеи

О туристе сообщили карабинерам, и он будет допрошен о любом причиненном ущербе после оценки штукатурки, пишет Euronews.

Директор парка Габриэль Цухтригель заявил, что туристу придется заплатить за восстановление стены.

«Браво сотрудникам министерства и Алеся, которые оперативно вмешались. Отличное сотрудничество с карабинерами, которых мы благодарим за оперативность».

добавил Зухтригель.

Дом Цеев, раскопанный между 1913 и 1914 годами, представляет собой один из редких примеров древнего жилища позднесамнитского периода (II век до н. э.). Считается, что это был дом магистрата Луция Ция Секундуса.

туризм и отдых