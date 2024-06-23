В Уфе из-за разгула стихии упало более ста деревьев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратился к горожанам с просьбой беречь себя, так как на следующей неделе прогнозируются проливные дожди. Также он сообщил, что с утра провел заседание оперативного штаба по устранению последствий непогоды и заверил, что все обращения находятся на контроле.