Южноуральцам напоминают о штрафах за купание в нетрезвом виде

О действующем законодательстве рассказал на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» Дмитрий Золотухин, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции. По его словам, распитие алкогольных напитков на пляжах и других общественных местах грозит штрафом от пятисот до тысячи рублей, а за появление в нетрезвом виде на публике могут назначить административное наказание в соответствии со статьей 20.21 КоАП РФ.
Напомним, на пресс-конференции речь шла о безопасности на воде. Власти бьют тревогу: с начала купального сезона на Южном Урале утонули 20 человек, в том числе пятеро детей.
Дмитрий Золотухин отметил, что половина трагедий на воде происходит в тех случаях, если люди купаются в состоянии алкогольного опьянения. По словам Валерия Устинова, заместителя министра общественной безопасности Челябинской области, не было зафиксировано ни одного смертельного случая на официальных пляжах, которых у нас в регионе 197. Запрещенных для купания мест — 237. Летом сотрудники полиции часто проводят профилактические рейды по этим точкам, а также беседуют с посетителями официальных пляжей. Недавно такие мероприятия были организованы на пляжах Верхнеуральского района.