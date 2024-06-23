Южноуральцам напоминают о штрафах за купание в нетрезвом виде

Дмитрий Золотухин отметил, что половина трагедий на воде происходит в тех случаях, если люди купаются в состоянии алкогольного опьянения. По словам Валерия Устинова, заместителя министра общественной безопасности Челябинской области, не было зафиксировано ни одного смертельного случая на официальных пляжах, которых у нас в регионе 197. Запрещенных для купания мест — 237. Летом сотрудники полиции часто проводят профилактические рейды по этим точкам, а также беседуют с посетителями официальных пляжей. Недавно такие мероприятия были организованы на пляжах Верхнеуральского района.