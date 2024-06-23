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Всемирные Игры Кочевников в Астане пройдут под патронажем ЮНЕСКО

АЛМАТЫ, 23 июн — Sputnik. Всемирные Игры Кочевников в Астане пройдут под патронажем ЮНЕСКО, сообщили в организации.

Источник: Пресс-служба мажилиса

«Игры уже внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО».

подчеркнули в организации.

Крупнейшие международные спортивные состязания по этническим видам спорта пройдут в столице Казахстана с 8 по 13 сентября. Они соберут не менее 2 тысяч участников из 85 стран.

Программа включает в себя состязания по 30 видам спорта, включая конные состязания, соревнования беркутчи, борьбу, стрельбу из лука и интеллектуальные игры.

Ранее в Астане состоялась торжественная церемония запуска обратного отсчета до проведения V Всемирных игр кочевников. Специальное табло установили в МВЦ ЕХРО.

На мероприятии присутствовали председатель мажилиса Ерлан Кошанов, президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, министр туризма и спорта Ермек Маржикбаев, аким Астаны Женис Касымбек, президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов.

Открывая торжественную церемонию, спикер мажилиса отметил, что Всемирные игры кочевников стали знаковыми состязаниями не только для тюркоязычных стран, но и для всего мира.