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Дождь и гроза: погода в Алматы и Астане на 3 дня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане и Алматы в ближайшие три дня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +26° 5 м/с 74% 756 мм рт. ст. +26°

Прогноз погоды в Астане

В Астане 23 июня ожидается переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Скорость ветра 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19 градусов по Цельсию, днем температура поднимется до +30+32 градусов по Цельсию.

24 июня также будет наблюдаться переменная облачность, а также дождь, гроза. Скорость ветра 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21 градусов по Цельсию, днем +27+29 градусов по Цельсию.

25 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17 градусов по Цельсию, днем ожидается +23+25 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды в Алматы

Тем временем в Алматы 23 июня также ожидается переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +20+22 градусов по Цельсию, днем +32+34 градуса по Цельсию.

24 июня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3−8 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +21+23 градуса по Цельсию, днем +30+32 градуса по Цельсию.

25 июня также ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра будет достигать 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20 градусов по Цельсию, днем +30+32 градусов по Цельсию.