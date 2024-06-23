Дождь и гроза: погода в Алматы и Астане на 3 дня

Прогноз погоды в Астане
В Астане 23 июня ожидается переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Скорость ветра 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19 градусов по Цельсию, днем температура поднимется до +30+32 градусов по Цельсию.
24 июня также будет наблюдаться переменная облачность, а также дождь, гроза. Скорость ветра 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21 градусов по Цельсию, днем +27+29 градусов по Цельсию.
25 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17 градусов по Цельсию, днем ожидается +23+25 градусов по Цельсию.
Прогноз погоды в Алматы
Тем временем в Алматы 23 июня также ожидается переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +20+22 градусов по Цельсию, днем +32+34 градуса по Цельсию.
24 июня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3−8 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +21+23 градуса по Цельсию, днем +30+32 градуса по Цельсию.
25 июня также ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра будет достигать 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20 градусов по Цельсию, днем +30+32 градусов по Цельсию.