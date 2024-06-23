Дождь и гроза: погода в Алматы и Астане на 3 дня

В Астане 23 июня ожидается переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Скорость ветра 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19 градусов по Цельсию, днем температура поднимется до +30+32 градусов по Цельсию.