Соцсети: В Кемерове водитель автобуса не выпускал пассажиров из салона

«Перевозчик отказался предоставить другой автобус для того, чтобы пассажиры смогли добраться до места назначения. Водитель сначала предложил покинуть автобус, а затем заблокировал выход из автобуса, закрыв двери. В салоне при этом находились пассажиры с детьми, пожилые люди», — пишет кемеровчанка.