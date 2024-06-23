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Соцсети: В Кемерове водитель автобуса не выпускал пассажиров из салона

Инцидент произошёл в одном из автобусов садового маршрута.

Жители Кемерова возмущены инцидентом, произошедшим в автобусе № 113, работающим на дачном маршруте. Недовольство выходкой водителя общественного транспорта высказывают пассажиры, которые ехали вечером 22 июня из областного центра в деревню Маручак. В пути автобус сломался.

«Перевозчик отказался предоставить другой автобус для того, чтобы пассажиры смогли добраться до места назначения. Водитель сначала предложил покинуть автобус, а затем заблокировал выход из автобуса, закрыв двери. В салоне при этом находились пассажиры с детьми, пожилые люди», — пишет кемеровчанка.

Заблокированные в автобусе люди, изнывали от духоты и жары, ведь на улице было почти 30 градусов выше ноля.

Пассажирка злополучного рейса просит представителей власти разобраться в ситуации.