Соцсети: В Кемерове водитель автобуса не выпускал пассажиров из салона

Жители Кемерова возмущены инцидентом, произошедшим в автобусе № 113, работающим на дачном маршруте. Недовольство выходкой водителя общественного транспорта высказывают пассажиры, которые ехали вечером 22 июня из областного центра в деревню Маручак. В пути автобус сломался.
«Перевозчик отказался предоставить другой автобус для того, чтобы пассажиры смогли добраться до места назначения. Водитель сначала предложил покинуть автобус, а затем заблокировал выход из автобуса, закрыв двери. В салоне при этом находились пассажиры с детьми, пожилые люди», — пишет кемеровчанка.
Заблокированные в автобусе люди, изнывали от духоты и жары, ведь на улице было почти 30 градусов выше ноля.
Пассажирка злополучного рейса просит представителей власти разобраться в ситуации.