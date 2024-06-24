Иннокентий Инхиреев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Иннокентий Инхиреев из села Гаханы Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО. Ему было 34 года. Мужчину проводили в последний путь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
— Большое, доброе сердце нашего Кеши не позволяло ему быть равнодушным. Он всегда был готов прийти на помощь даже к незнакомым людям. И по зову своего сердца он пошел защищать свою Родину. Никогда не унывал, всегда с улыбкой, веселый, душа компании, — говорится в сообщении, со ссылкой на родных бойца.
Иннокентий Инхиреев родился 22 августа 1989 года, был младшим из пятерых детей. После 9-го класса поступил в училище при Иркутском авиазаводе, учился на электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В армии мужчина на не служил, но втайне от родных готовился отправиться добровольцем в зону СВО. Заключил контракт в апреле 2023 года. Был награжден медалью «За воинскую доблесть» второй степени.