Иннокентий Инхиреев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

— Большое, доброе сердце нашего Кеши не позволяло ему быть равнодушным. Он всегда был готов прийти на помощь даже к незнакомым людям. И по зову своего сердца он пошел защищать свою Родину. Никогда не унывал, всегда с улыбкой, веселый, душа компании, — говорится в сообщении, со ссылкой на родных бойца.