Белорусский онколог Красный посоветовал рапсовое масло для профилактики рака

Известный белорусский врач-онколог замдиректора РНПЦ онкологии и медрадиологии им. Александрова Сергей Красный в интервью sb.by посоветовал белорусам рапсовое масло для профилактики рака.
«Рапсовое масло имеет уникальное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот, которого нет даже в оливковом. Белорусам я настоятельно советую заменить подсолнечное масло рапсовым или льняным. И на моем столе этот продукт уже давно», — подчеркнул академик.
Кстати, kp.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Сергея Караулова, отмечает, что рапс называют «северной оливкой», по вкусу и питательной ценности оно не уступает разрекламированному оливковому маслу, а стоит на порядок дешевле.
Масло рапса богато ненасыщенными жирами, полезными для здоровья. В нем содержится альфа-линолевая кислота (Омега-3) — 9,6% от состава, линолевая кислота (Омега-6) — 20%, и олеиновая кислота (Омега-9) — 57,6%. И только 6,6% состава — насыщенные жиры, которые при избытке могут быть вредны.
В 100 мл масла содержится также 22,21 мг витамина Е (148% дневной нормы) и 112 мг витамина К (124% дневной нормы для женщин и 93% для мужчин). В небольшой концентрации представлены микроэлементы: цинк, медь, железо, а также полезное органическое соединение холин.