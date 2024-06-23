Белорусский онколог Красный посоветовал рапсовое масло для профилактики рака

«Рапсовое масло имеет уникальное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот, которого нет даже в оливковом. Белорусам я настоятельно советую заменить подсолнечное масло рапсовым или льняным. И на моем столе этот продукт уже давно», — подчеркнул академик.