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30 июня в Кузбассе пройдёт Международный шахтёрский Сабантуй

Площадкой проведения масштабного мероприятия станет Прокопьевск.

30 июня Прокопьевск встретит гостей IV Международного шахтёрского Сабантуя. В этом году масштабное мероприятие, ставшее уже традиционным, посвятили Году семьи. Поэтому главными гостями праздника станут семейные династии татар из шахтёрских регионов России.

Праздничные действа развернутся в Зенковском парке культуры и отдыха. Здесь будут работать выставки татарских подворий и декоративно-прикладного искусства, торговые ряды, ремесленничая ярмарка, площадки с национальными играми.

Собравшиеся угостятся традиционными блюдами кухни народов, проживающих в Кузбассе и Татарстане, смогут поболеть за силачей, участвующих в борьбе корэш. Победителей соревнований ждёт главный приз праздника — живой баран.