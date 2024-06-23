30 июня в Кузбассе пройдёт Международный шахтёрский Сабантуй

30 июня Прокопьевск встретит гостей IV Международного шахтёрского Сабантуя. В этом году масштабное мероприятие, ставшее уже традиционным, посвятили Году семьи. Поэтому главными гостями праздника станут семейные династии татар из шахтёрских регионов России.
Праздничные действа развернутся в Зенковском парке культуры и отдыха. Здесь будут работать выставки татарских подворий и декоративно-прикладного искусства, торговые ряды, ремесленничая ярмарка, площадки с национальными играми.
Собравшиеся угостятся традиционными блюдами кухни народов, проживающих в Кузбассе и Татарстане, смогут поболеть за силачей, участвующих в борьбе корэш. Победителей соревнований ждёт главный приз праздника — живой баран.