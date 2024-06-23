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Разрешённые места для купания в Караганде и Темиртау

Департамент по ЧС Карагандинской области составил список запрещённых и разрешённых мест для купания, передает DKnews.kz.Город Караганда.

Источник: DKNews.kz

Департамент по ЧС Карагандинской области составил список запрещённых и разрешённых мест для купания, передает DKnews.kz.

Город Караганда, запрещённые места:

— водоём карьера № 2 в районе поста «Рубеж»;

— Голубые Пруды № 1−4;

— отстойник 22-й шахты в русле реки Большой Букпы (1-й, 2-й водоёмы);

— водоём в районе 7-й магистрали (Т-образный перекресток с ул. Терешковой);

— водоём в районе автозаправочной станции «ГазОйлПром» на 15-й магистрали;

— водоём в районе бывшего завода железобетонных изделий посёлка Сортировка (1-й, 2-й водоёмы);

— водоём в районе очистных сооружений ТОО «Караганды Су»;

— водоём вблизи путепровода ХМК;

— отстойник шахты имени Горбачёва;

— отстойник шахты «Майкудукская»;

— водоём в мкр-не «Шахтёрский»;

— отстойник шахты имени Горбачёва (водоём № 2);

— водоём вблизи ул. Донбасской, 2а;

— водоём в районе шахты имени Костенко;

— водоём на автодороге между шахтой имени Костенко и ТЭЦ-1;

— отстойник за «Toyota-Центром» вдоль Саранского шоссе;

— озеро Центрального парка культуры и отдыха Караганды.

Места для купания и массового отдыха на Фёдоровском водохранилище:

— городской пляж (коммунальный) на левобережье Фёдоровского водохранилища;

— городской пляж (коммунальный) вблизи остановки «Натуралист»;

— зона отдыха «Дайвинг-центр Hummer head»;

— зона отдыха Horizon;

— зона отдыха Eva;

— зона отдыха яхт-клуба «Маяк»;

— зона отдыха Eco-Villa.

Город Темиртау и посёлок Актау, запрещённые места:

— технические каналы АО «Qarmet»;

— технический канал ТОО «Bassel Group LLS»;

— река Нура — от автомобильного моста до села Чкалово;

— котлован вблизи кафе «Лагуна» (1054-й км автотрассы Алматы — Екатеринбург");

— котлован вблизи кладбища «Ритуал»;

— Леверовское водохранилище вблизи посёлка Актау;

— водоёмы дачных обществ «Алма», «Черёмушки», «Каучук»;

— вся акватория Самаркандского водохранилища, за исключением оборудованных пляжей.

Места для купания и массового отдыха на Самаркандском водохранилище:

— городской пляж (коммунальный);

— пляж «Жемчужина»;

— пляж «Сан-Тропе»;

— пляж «Семь пятниц»;

— пляж «Камила»;

— зона отдыха «Солнечная лагуна»;

— спортивно-оздоровительный комплекс «Восток-1»;

— зона отдыха «Ракета»;

— семейная база отдыха «Космонавт»;

— зона отдыха Loft;

— зона отдыха «Изба»;

— зоны отдыха АО «Qarmet».

Сисок разрешённых для купания мест в Карагандинской области.

туризм и отдых