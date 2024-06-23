Разрешённые места для купания в Караганде и Темиртау

Департамент по ЧС Карагандинской области составил список запрещённых и разрешённых мест для купания, передает DKnews.kz.
Город Караганда, запрещённые места:
— водоём карьера № 2 в районе поста «Рубеж»;
— Голубые Пруды № 1−4;
— отстойник 22-й шахты в русле реки Большой Букпы (1-й, 2-й водоёмы);
— водоём в районе 7-й магистрали (Т-образный перекресток с ул. Терешковой);
— водоём в районе автозаправочной станции «ГазОйлПром» на 15-й магистрали;
— водоём в районе бывшего завода железобетонных изделий посёлка Сортировка (1-й, 2-й водоёмы);
— водоём в районе очистных сооружений ТОО «Караганды Су»;
— водоём вблизи путепровода ХМК;
— отстойник шахты имени Горбачёва;
— отстойник шахты «Майкудукская»;
— водоём в мкр-не «Шахтёрский»;
— отстойник шахты имени Горбачёва (водоём № 2);
— водоём вблизи ул. Донбасской, 2а;
— водоём в районе шахты имени Костенко;
— водоём на автодороге между шахтой имени Костенко и ТЭЦ-1;
— отстойник за «Toyota-Центром» вдоль Саранского шоссе;
— озеро Центрального парка культуры и отдыха Караганды.
Места для купания и массового отдыха на Фёдоровском водохранилище:
— городской пляж (коммунальный) на левобережье Фёдоровского водохранилища;
— городской пляж (коммунальный) вблизи остановки «Натуралист»;
— зона отдыха «Дайвинг-центр Hummer head»;
— зона отдыха Horizon;
— зона отдыха Eva;
— зона отдыха яхт-клуба «Маяк»;
— зона отдыха Eco-Villa.
Город Темиртау и посёлок Актау, запрещённые места:
— технические каналы АО «Qarmet»;
— технический канал ТОО «Bassel Group LLS»;
— река Нура — от автомобильного моста до села Чкалово;
— котлован вблизи кафе «Лагуна» (1054-й км автотрассы Алматы — Екатеринбург");
— котлован вблизи кладбища «Ритуал»;
— Леверовское водохранилище вблизи посёлка Актау;
— водоёмы дачных обществ «Алма», «Черёмушки», «Каучук»;
— вся акватория Самаркандского водохранилища, за исключением оборудованных пляжей.
Места для купания и массового отдыха на Самаркандском водохранилище:
— городской пляж (коммунальный);
— пляж «Жемчужина»;
— пляж «Сан-Тропе»;
— пляж «Семь пятниц»;
— пляж «Камила»;
— зона отдыха «Солнечная лагуна»;
— спортивно-оздоровительный комплекс «Восток-1»;
— зона отдыха «Ракета»;
— семейная база отдыха «Космонавт»;
— зона отдыха Loft;
— зона отдыха «Изба»;
— зоны отдыха АО «Qarmet».
Сисок разрешённых для купания мест в Карагандинской области.