Более 500 велопарковок оборудовали в столице с начала сезона

Сегодня в Москве установлено свыше 15 тысяч велопарковок, еще более восьми тысяч оборудуют до конца сезона. Они появятся в ТиНАО в районах Коммунарка, Внуково, Филимонковский, Щербинка, а также возле транспортных узлов «Лианозово», «Физтех», «Пыхтино», «Коммунарка» и неподалеку от бизнес-центров и жилых комплексов.