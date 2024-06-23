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Игры БРИКС в Казани официально завершились на Сабантуе

Церемония закрытия Спортивных Игр стран БРИКС в Казани завершилась на Сабантуе в поселке Мирный. В рамках Сабантуя участники Игр БРИКС ознакомились с татарскими народными обычаями и приняли участие в развлекательной программе. Мероприятие также посетили бывший и действующий главы Республики Татарстан Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов.

«Организация этого праздника — огромное доверие. Давайте поаплодируем руководству страны, чтобы Казань и дальше получала такие задания. Игры БРИКС завершились!», — сказал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Сегодня в столице России пройдут соревнования в дисциплине брейкинг, а завтра — в акробатическом рок-н-ролле. Площадкой станет спортивный комплекс «Академия спорта Динамо».

Спортивные игры стран БРИКС стартовали в Казани 12 июня. За 10 дней соревнований российская сборная выиграла в общей сложности 502 медали, включая 262 золотых, 141 серебряную и 99 бронзовых.

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