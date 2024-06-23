Игры БРИКС в Казани официально завершились на Сабантуе

Церемония закрытия Спортивных Игр стран БРИКС в Казани завершилась на Сабантуе в поселке Мирный. В рамках Сабантуя участники Игр БРИКС ознакомились с татарскими народными обычаями и приняли участие в развлекательной программе. Мероприятие также посетили бывший и действующий главы Республики Татарстан Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов.