Игры БРИКС в Казани официально завершились на Сабантуе

«Организация этого праздника — огромное доверие. Давайте поаплодируем руководству страны, чтобы Казань и дальше получала такие задания. Игры БРИКС завершились!», — сказал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Сегодня в столице России пройдут соревнования в дисциплине брейкинг, а завтра — в акробатическом рок-н-ролле. Площадкой станет спортивный комплекс «Академия спорта Динамо».
Спортивные игры стран БРИКС стартовали в Казани 12 июня. За 10 дней соревнований российская сборная выиграла в общей сложности 502 медали, включая 262 золотых, 141 серебряную и 99 бронзовых.