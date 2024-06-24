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Обложные дожди будут идти в Пермском крае сутки

Всему виной циклон.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 749 мм рт. ст. +25°
Источник: Reuters

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ сообщили, что обложные дожди будут идти в Пермском крае сутки.

Причиной станет циклон.

«Во второй половине дня 23 июня в Пермском крае начнутся дожди с грозами, которые затем перейдут в дожди обложного характера и продлятся до вечера понедельника 24 июня. Ожидается, что зона наиболее значительных осадков будет проходить к востоку от Перми», — рассказали специалисты.

За сутки в Пермском крае местами может выпасть более 50 миллиметров осадков. Это чревато паводками на малых реках. На востоке края возможны шквалы.

Напомним, на Пермский край надвигается циклон с Южного Урала. В связи с этим погода в регионе изменится. Пройдут дожди, температура воздуха понизится.