Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ сообщили, что обложные дожди будут идти в Пермском крае сутки.
Причиной станет циклон.
«Во второй половине дня 23 июня в Пермском крае начнутся дожди с грозами, которые затем перейдут в дожди обложного характера и продлятся до вечера понедельника 24 июня. Ожидается, что зона наиболее значительных осадков будет проходить к востоку от Перми», — рассказали специалисты.
За сутки в Пермском крае местами может выпасть более 50 миллиметров осадков. Это чревато паводками на малых реках. На востоке края возможны шквалы.
Напомним, на Пермский край надвигается циклон с Южного Урала. В связи с этим погода в регионе изменится. Пройдут дожди, температура воздуха понизится.