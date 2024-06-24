Обложные дожди будут идти в Пермском крае сутки

«Во второй половине дня 23 июня в Пермском крае начнутся дожди с грозами, которые затем перейдут в дожди обложного характера и продлятся до вечера понедельника 24 июня. Ожидается, что зона наиболее значительных осадков будет проходить к востоку от Перми», — рассказали специалисты.