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Кратковременне дожди и слабый туман прогнозируют 24 июня в Беларуси

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный дождь и слабый туман прогнозируют 24 июня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +28° 7 м/с 70% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Reuters

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь? rel=0"> Завтра погодные условия в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. А в ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман.

Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью — 10−16 градусов, максимальная днем — 19−24 градусов. Атмосферное давление будет расти.