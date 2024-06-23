Кратковременне дожди и слабый туман прогнозируют 24 июня в Беларуси

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь? rel=0"> Завтра погодные условия в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. А в ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман.