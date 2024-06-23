Основных паразитов жителей Древнего Египта назвали археологи

Положение Египта в Африке со Средиземным морем на севере, Красным морем на востоке и пустыней Сахара на западе означает, что река Нил служила основным каналом для переносимых водой паразитов, которые обычно не встречаются в засушливых регионах, рассказывает ИА El.kz со ссылкой на публикацию в журнале Advances in Parasitology.
Поскольку Древний Египет регулярно расширял границы, воюя, а также торгуя с другими государствами, его население было более подвержено инфекциям и паразитам из Средиземноморья.
Различные медицинские тексты, написанные на папирусах, на самом деле содержат описания болезней и методов их лечения, причем в некоторых из них описываются глисты и кровь в моче, которые могут указывать на случаи урогенитального шистосомоза (также известного как улиточная лихорадка). Это заболевание, вызываемое паразитическими плоскими червями, называемыми шистосомами, и распространяется при контакте с пресной водой, загрязненной паразитами.
Применяя подход метаанализа, результаты показывают, что 65% проанализированных мумий показали положительные результаты на шистосомоз, 40% на головные вши, 22% на малярию falciparum и 10% на висцеральный лейшманиоз.