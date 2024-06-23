Основных паразитов жителей Древнего Египта назвали археологи

Различные медицинские тексты, написанные на папирусах, на самом деле содержат описания болезней и методов их лечения, причем в некоторых из них описываются глисты и кровь в моче, которые могут указывать на случаи урогенитального шистосомоза (также известного как улиточная лихорадка). Это заболевание, вызываемое паразитическими плоскими червями, называемыми шистосомами, и распространяется при контакте с пресной водой, загрязненной паразитами.