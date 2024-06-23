В Миякинском районе Башкирии образовался огромный провал на дороге из-за ливня

Накануне, 22 июня, в Башкирии после обильного ливня произошел большой провал на дороге. Очевидцы сообщили, что это случилось в Миякинском районе республики. В качестве доказательства опубликованы видеокадры.
Огромная яма образовалась на дороге между населенными пунктами Менеузтамак и Ихтисад. В администрации района приняли решение ограничить движение на дороге Менеузтамак-Тукмакбаш.
— В целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения всех видов автомобильного транспорта, — передается в сообщении.
По предоставленным данным, о времени окончания сообщат дополнительно. Предварительно движение откроют 24 июня в 18:00.