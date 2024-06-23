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В Миякинском районе Башкирии образовался огромный провал на дороге из-за ливня

Опубликованы видеокадры провала дороги в Башкирии.

Сейчас в Ричмонде: +34° 5 м/с 50% 755 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Накануне, 22 июня, в Башкирии после обильного ливня произошел большой провал на дороге. Очевидцы сообщили, что это случилось в Миякинском районе республики. В качестве доказательства опубликованы видеокадры.

Огромная яма образовалась на дороге между населенными пунктами Менеузтамак и Ихтисад. В администрации района приняли решение ограничить движение на дороге Менеузтамак-Тукмакбаш.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения всех видов автомобильного транспорта, — передается в сообщении.

По предоставленным данным, о времени окончания сообщат дополнительно. Предварительно движение откроют 24 июня в 18:00.