В Башкирии торнадо снес крышу у сельской школы и повредил заборы

В Башкирии уже второй день бушует ураган. На этот раз стихия обрушилась на Абзелиловский район. Очевидцы засняли, как в поле рядом с селом Янгельское начинает закручиваться торнадо, а уже через несколько минут смерч пронесся по селу.
Из-за стихии у местной школы сорвал крышу, а также повредил кровлю и заборы у частных домов.
О жертвах и более серьезных разрушениях пока не сообщается.
Отметим, что торнадо в Абзелиловском районе Башкирии уже возникал совсем недавно — 8 июня. Тогда стихия сломала 8 железобетонных столбов, сорвала обшивку на заправочной станции, повредила линии электропередач, вырвала дорожные знаки и отбросило в кювет две машины.