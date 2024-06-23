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В Башкирии торнадо снес крышу у сельской школы и повредил заборы

В Абзелиловском районе смерч обрушил крышу школы и снес заборы.

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Источник: тг-канал Башкирия Online

В Башкирии уже второй день бушует ураган. На этот раз стихия обрушилась на Абзелиловский район. Очевидцы засняли, как в поле рядом с селом Янгельское начинает закручиваться торнадо, а уже через несколько минут смерч пронесся по селу.

Из-за стихии у местной школы сорвал крышу, а также повредил кровлю и заборы у частных домов.

О жертвах и более серьезных разрушениях пока не сообщается.

Отметим, что торнадо в Абзелиловском районе Башкирии уже возникал совсем недавно — 8 июня. Тогда стихия сломала 8 железобетонных столбов, сорвала обшивку на заправочной станции, повредила линии электропередач, вырвала дорожные знаки и отбросило в кювет две машины.