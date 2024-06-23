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Жара близко: на следующей неделе в Калининградской области потеплеет до +30

Над севером и востоком Европы установится блокирующий холода антициклон.

Сейчас в Ричмонде: +28° 7 м/с 70% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: РИА "Новости"

На следующей неделе в регионе ожидается жара до +30 градусов. Об этом сообщает в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в воскресенье, 23 июня.

«Прохладная погода, обусловленная тыловой частью циклона, “закончится” совсем скоро — в ближайшие дни над севером и востоком Европы установится блокирующий антициклон. Область высокого давления “перекроет” доступ прохладным воздушным массам из Атлантики, а стационарные воздушные массы в антициклоне начнут быстро прогреваться под действием солнечных лучей. Дневной температурный фон начнёт сильно превышать климатическую норму, уже начиная со вторника. Влияние антициклона также обеспечит нам обилие солнечной и сухой погоды, по крайней мере, на ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Предварительно, можно ждать следующих показателей:

  • в понедельник — +18−22;
  • во вторник — +25−27;
  • В среду — +26−29;
  • В четверг — +27−30.

До ночи понедельника в регионе ожидаются порывистый ветер и дожди.