Жара близко: на следующей неделе в Калининградской области потеплеет до +30

На следующей неделе в регионе ожидается жара до +30 градусов. Об этом сообщает в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в воскресенье, 23 июня.
«Прохладная погода, обусловленная тыловой частью циклона, “закончится” совсем скоро — в ближайшие дни над севером и востоком Европы установится блокирующий антициклон. Область высокого давления “перекроет” доступ прохладным воздушным массам из Атлантики, а стационарные воздушные массы в антициклоне начнут быстро прогреваться под действием солнечных лучей. Дневной температурный фон начнёт сильно превышать климатическую норму, уже начиная со вторника. Влияние антициклона также обеспечит нам обилие солнечной и сухой погоды, по крайней мере, на ближайшие дни», — говорится в сообщении.
Предварительно, можно ждать следующих показателей:
- в понедельник — +18−22;
- во вторник — +25−27;
- В среду — +26−29;
- В четверг — +27−30.
До ночи понедельника в регионе ожидаются порывистый ветер и дожди.