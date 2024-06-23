Жара близко: на следующей неделе в Калининградской области потеплеет до +30

«Прохладная погода, обусловленная тыловой частью циклона, “закончится” совсем скоро — в ближайшие дни над севером и востоком Европы установится блокирующий антициклон. Область высокого давления “перекроет” доступ прохладным воздушным массам из Атлантики, а стационарные воздушные массы в антициклоне начнут быстро прогреваться под действием солнечных лучей. Дневной температурный фон начнёт сильно превышать климатическую норму, уже начиная со вторника. Влияние антициклона также обеспечит нам обилие солнечной и сухой погоды, по крайней мере, на ближайшие дни», — говорится в сообщении.