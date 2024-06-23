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Жители Костаная останутся без света на следующей неделе

В девяти районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе — с 24 по 28 июня, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

Как пишет «Наша газета» со ссылкой на пресс-службу ТОО «ЭПК-forfait», свет отключат из-за плановых работ на высоковольтных линиях и подстанциях.

Отмечается, что электричество будут отключать с 10:00 до 18:00.

ЖКХ