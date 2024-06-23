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В Севастополе 24 июня объявлено Днем траура

День траура объявлен 24 июня в Севастополе после атаки ВСУ, в результате которой, по последним данным, пострадали 124 человека, трое погибли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Источник: Reuters

«В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги», — отметил он.