В Севастополе 24 июня объявили Днем траура

«В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы», — рассказал он в своем telegram-канале. Кроме того, будут приспущены все государственные флаги.