Штормовые предупреждения объявлены на понедельник почти во всех регионах Казахстана

«В Астане 24 июня ожидается гроза, днем град, шквал», — говорится в штормовом предупреждении в воскресенье.
В Алматинской области в понедельник днем в горных районах ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах области, днем на западе, юге, в горных районах области гроза. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35. На большей части области сохранится высокая, в северной половине области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы 24 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду. В Конаеве 24 июня днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +35.
«24 июня днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области пыльная буря. Ветер западный ночью на севере, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15- 20 метров в секунду. В Шымкенте 24 июня во второй половине дня ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15−20 метров в секунду. В Туркестане 24 июня днем ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15−20 метров в секунду», — сказано в сообщении.
В Атырауской области в понедельник ожидается ветер западный, северо-западный на севере, юге, востоке порывы 15−20 метров в секунду. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау 24 июня ожидается ветер северо-западный порывы 15−18 метров в секунду.
«24 июня на северо-востоке, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, на северо-востоке, юге области 15−20 метров в секунду. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере-востоке, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау 24 июня сохранится высокая пожарная опасность», — уточняется в информации.
В Костанайской области в воскресенье ожидается гроза. Днем на западе, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, южный ночью на западе, юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на западе, востоке области порывы 25 метров в секунду. В центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае 24 июня утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный утром и днем 15−20 метров в секунду.
«24 июня ночью севере Карагандинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 24 июня ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 метров в секунду. На юге Карагандинской области в период
В области Ұлытау в понедельник на севере, востоке ожидается гроза, днем шквал. Ветер юго-западный днем 15−20, временами порывы 23 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане 24 июня ожидается ветер юго-западный днем 15−20, временами порывы 23 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В области Ұлытау в период
«24 июня днем в центре, на западе Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный ночью в центре, на западе области 15−20 метров в секунду, днем 15−20, в центре области 23 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 24 июня днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — сообщается в информации.
В Западно-Казахстанской области в понедельник ночью на востоке, днем на западе ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 24 июня ожидается ветер северо-западный порывы 18 метров в секунду.
«24 июня ночью на юге, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на востоке, юге области 15−20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 24 июня днем ожидается сильная жара +36. С 20.00 23 июня до 20.00 24 июня по городам Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени», — сказано в штормовом предупреждении.
В области Абай в понедельник днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области 15−20 метров в секунду. В Семее 24 июня днем ожидается сильная жара +39.
«24 июня днем на востоке, в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Днем в области Жетісу сохраняется сильная жара +35+37. В Талдыкоргане 24 июня днем сохраняется сильная жара +35+37. Ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Актюбинской области в понедельник на севере, востоке ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, временами порывы 23 метров в секунду. В Актобе 24 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15−20 метров в секунду.
«24 июня утром и днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области, 25 июня в горных районах ожидается гроза.
В Павлодарской области в понедельник на западе, севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара +35+39. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре 24 июня утром и днем ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара +36+38.
«24 июня ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, юге области ожидаются град, шквал. Ветер южный ночью на юге области порывы 15−20 метров в секунду, днем порывы 15−20, на юге области временами 25 метров в секунду. В Петропавловске 24 июня ожидается гроза. Ветер южный днем порывы 15−20 метров в секунду», — предупредили синоптики.