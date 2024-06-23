Штормовые предупреждения объявлены на понедельник почти во всех регионах Казахстана

В Алматинской области в понедельник днем в горных районах ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах области, днем на западе, юге, в горных районах области гроза. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35. На большей части области сохранится высокая, в северной половине области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы 24 июня днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду. В Конаеве 24 июня днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +35.