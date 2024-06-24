В Перми укрытие в подвале жилого дома отремонтируют за 4,4 млн рублей

В Перми ищут подрядчика для проведения капремонта муниципальных нежилых помещений, расположенных в подвале многоквартирного дома на улице Леонова, 23. Стоимость работ оценили в 4,4 млн рублей. Соответствующий аукцион объявлен на портале Госзакупки. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июля.