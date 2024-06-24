В Перми укрытие в подвале жилого дома отремонтируют за 4,4 млн рублей

В Перми ищут подрядчика для проведения капремонта муниципальных нежилых помещений, расположенных в подвале многоквартирного дома на улице Леонова, 23. Стоимость работ оценили в 4,4 млн рублей. Соответствующий аукцион объявлен на портале Госзакупки. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июля.
В техническом задании указано, что общая площадь объекта составляет 156,5 квадратных метров. Помещения находятся в подвале четырехэтажного жилого дома. Назначением объекта является специальные помещения — укрытие. Основанием для проведения ремонта стала программа «Управление муниципальным имуществом города Перми» — реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов нежилого муниципального фонда (ОНМФ). Срок выполнения ремонтных работ — с 22 июля по 11 октября текущего года.