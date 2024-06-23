В МЧС по Башкирии напомнили о правилах безопасности во время грозы.

Лучшим решением будет остановить автомобиль и опустить антенну. Отключи всю электронику — радио, GPS-навигатор, мобильный телефон — и не дотрагивайся до металлических предметов и частей машины. В случае попадания молнии, автомобиль примет весь удар на себя.