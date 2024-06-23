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В МЧС по Башкирии напомнили о правилах безопасности во время грозы

В МЧС по Башкирии напомнили о правилах безопасности во время грозы.

Сейчас в Ричмонде: +34° 5 м/с 50% 755 мм рт. ст. +30°
Источник: Башинформ

Дома

Закрой окна, двери, дымоходы, а также другие вентиляционные отверстия, выключи электронную технику и мобильные телефоны.

У водоема

Отойди как можно дальше от воды, сними украшения и вытащи из карманов все металлические предметы.

В лесу

Высокие деревья защитят от дождя, но именно в них часто попадают молнии. Чаще всего молния бьет в:

∙ дуб — 54 процента;
∙ тополь — 24 процента;
∙ ель — 10 процентов;
∙ сосну — 6 процентов;
∙ бук, березу — 3 процента;
∙ липу, клен — 2 процента.

В машине

Лучшим решением будет остановить автомобиль и опустить антенну. Отключи всю электронику — радио, GPS-навигатор, мобильный телефон — и не дотрагивайся до металлических предметов и частей машины. В случае попадания молнии, автомобиль примет весь удар на себя.

В разряде молнии зафиксирована сила тока в пределах от 10 000 до 500 000 ампер. Напряжение также чрезвычайно высокое и измеряется в десятках миллионов и миллиардах вольт.

МЧС