В МЧС по Башкирии напомнили о правилах безопасности во время грозы.

Дома
Закрой окна, двери, дымоходы, а также другие вентиляционные отверстия, выключи электронную технику и мобильные телефоны.
У водоема
Отойди как можно дальше от воды, сними украшения и вытащи из карманов все металлические предметы.
В лесу
Высокие деревья защитят от дождя, но именно в них часто попадают молнии. Чаще всего молния бьет в:
∙ дуб — 54 процента;
∙ тополь — 24 процента;
∙ ель — 10 процентов;
∙ сосну — 6 процентов;
∙ бук, березу — 3 процента;
∙ липу, клен — 2 процента.
В машине
Лучшим решением будет остановить автомобиль и опустить антенну. Отключи всю электронику — радио, GPS-навигатор, мобильный телефон — и не дотрагивайся до металлических предметов и частей машины. В случае попадания молнии, автомобиль примет весь удар на себя.
В разряде молнии зафиксирована сила тока в пределах от 10 000 до 500 000 ампер. Напряжение также чрезвычайно высокое и измеряется в десятках миллионов и миллиардах вольт.