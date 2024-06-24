В связи с терактом в Севастополе омичам могут вернуть деньги за путёвки в Крым

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пообещал вернуть туристам деньги в случае отказа от туров в Крым. Об этом сообщает «Вестник АТОР».
«Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым», — рассказал Ромашкин.
По данным ассоциации туроператоров России, на текущий момент зафиксированы единичные отказы от путёвок в Крым из-за трагедии. Запросы на досрочное возвращение туристов ассоциация пока не получала.
Напомним, что в воскресенье, 23 июня, губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Севастополя. Осколки ракеты упали на пляж Учкуевка.