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В связи с терактом в Севастополе омичам могут вернуть деньги за путёвки в Крым

Это касается тех туристов, кто покупал тур у оператора «Дельфин».

Источник: Om1.ru

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пообещал вернуть туристам деньги в случае отказа от туров в Крым. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

«Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым», — рассказал Ромашкин.

По данным ассоциации туроператоров России, на текущий момент зафиксированы единичные отказы от путёвок в Крым из-за трагедии. Запросы на досрочное возвращение туристов ассоциация пока не получала.

По данным сайта «Дельфина», в Омске находится 64 партнёра этого туроператора.

Напомним, что в воскресенье, 23 июня, губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Севастополя. Осколки ракеты упали на пляж Учкуевка.

туризм и отдых