В Волгограде готовят к открытию уникальный спортивный объект

Строительство объекта общей площадью 3,7 тыс. кв. м началось в январе 2024 года. По плану здесь должны разместиться площадка для гандбола, теннисный корт, душевые и раздевалки. Андрей Бочаров, Владимир Марченко и Александр Ларин, который также является председателем регионального общества «Динамо», обсудили и проекты благоустройства прилегающей к спортивной арене территории. Сейчас в этом районе идет обновление дорожного полотна — работы ведутся на ул. им. М. Балонина и ул. Голубинской.