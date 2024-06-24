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В Волгограде готовят к открытию уникальный спортивный объект

Возведение спортивного зала «Динамо Арена» на полторы тысячи мест планируют завершить уже к концу этого года. Губернатор Андрей Бочаров, руководитель УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин и глава Волгограда Владимир Марченко оценили ход работ.

Строительство объекта общей площадью 3,7 тыс. кв. м началось в январе 2024 года. По плану здесь должны разместиться площадка для гандбола, теннисный корт, душевые и раздевалки. Андрей Бочаров, Владимир Марченко и Александр Ларин, который также является председателем регионального общества «Динамо», обсудили и проекты благоустройства прилегающей к спортивной арене территории. Сейчас в этом районе идет обновление дорожного полотна — работы ведутся на ул. им. М. Балонина и ул. Голубинской.

Современный спорткомплекс должен обеспечить не только комфортные условия тренировок, но и позволить организовывать масштабные турниры, в том числе и мирового уровня.

строительство