Погода в Ростове-на-Дону на неделю 24−28 июня: сначала жара, потом похолодание и ливни

В Ростовской области ожидается переменчивая погода на неделе с 24 по 25 июня. Публикуем подробный прогноз.
В понедельник, 24 июня, в Ростове будет переменчивая облачность. Вечером возможен кратковременный дождь с грозой. В остальное время — без существенных осадков. Западный ветер может достигать 5−10 метров в секунду, возможны порывы до 12−14 метров в секунду. Во время грозы он может быть еще сильнее — до 15−18 метров в секунду.
Ночью в этот день температура воздуха будет в районе + 19−21 градусов, днем — до +35 градусов. Из-за этого прогнозируется высокая пожароопасность.
Во вторник, 25 июня, сохранится переменная облачность. Днем — кратковременные дожди. Ночью — сильный дождь. Также в донской столице сохранится сильный ветер — до 7−12 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 19 метров в секунду.
В ночное время столбик термометра опустится до 18−20 градусов. А днем температура не поднимется выше + 27 градусов.
В среду, 26 июня, в Ростове не должно быть существенных осадков. Сохранится сильный ветер — до 13 метров в секунду.
Ночью станет прохладнее — от +13 до +15 градусов. Днем — до +26 градусов.
В четверг, 27 июня, в донской столице сильных дождей не прогнозируется и сохранится переменная облачность. Ветер стихнет и составит всего 4 метра в секунду. Ночью может быть небольшой дождь.
Ночью будет до +19 градусов, днем — до +28 градусов.
В пятницу, 28 июня, будет переменчивая облачность и днем возможен небольшой дождь. Ветер может достигать 5 метров в секунду.
В ночное время будет в районе + 20 градусов, днем — до +28 градусов.