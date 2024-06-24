Погода в Ростове-на-Дону на неделю 24−28 июня: сначала жара, потом похолодание и ливни

В понедельник, 24 июня, в Ростове будет переменчивая облачность. Вечером возможен кратковременный дождь с грозой. В остальное время — без существенных осадков. Западный ветер может достигать 5−10 метров в секунду, возможны порывы до 12−14 метров в секунду. Во время грозы он может быть еще сильнее — до 15−18 метров в секунду.