Внимание! В Севастополе работает «горячая линия»

Севастопольцам нужно звонить по единому номеру 122. Если вы звоните из другого региона, необходимо набрать номер
+7 (8692) 77−02−20.
Линия работает круглосуточно!
Напоминание: при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.
В Севастополе, по поручению губернатора Михаила Развожаева, запущена единая «горячая линия», где можно уточнить информацию о пострадавших, сообщить, если ваше имущество пострадало от террористической атаки, а также задать другие волнующие вас вопросы по сегодняшней трагедии.
Линия работает круглосуточно!
Напоминание: при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.