Внимание! В Севастополе работает «горячая линия»

В Севастополе, по поручению губернатора Михаила Развожаева, запущена единая «горячая линия», где можно уточнить информацию о пострадавших, сообщить, если ваше имущество пострадало от террористической атаки, а также задать другие волнующие вас вопросы по сегодняшней трагедии.