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Внимание! В Севастополе работает «горячая линия»

В Севастополе, по поручению губернатора Михаила Развожаева, запущена единая «горячая линия», где можно уточнить информацию о пострадавших, сообщить, если ваше имущество пострадало от террористической атаки, а также задать другие волнующие вас вопросы по сегодняшней трагедии.

Севастопольцам нужно звонить по единому номеру 122. Если вы звоните из другого региона, необходимо набрать номер +7 (8692) 77−02−20.

Линия работает круглосуточно!

Напоминание: при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.

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