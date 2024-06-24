Чего нельзя делать 24 июня 2024 года, в День Святого Духа

Этот праздник имеет скользящую дату в каждом году.
В этот день, который приходится на понедельник сразу после Троицы, православная церковь отмечает День Святого Духа, подчеркивая величие и животворящую силу Духа. Этот праздник был установлен для поддержания православной веры и противодействия еретическим учениям, отрицающим божественность Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном.
В этот день нужно помолиться в храме, так как считается, что Святой Дух особенно близок к просьбам верующих, спускаясь на землю. Поэтому в прошлом оставляли открытыми свои двери в домах. Также важно поздравить близких с праздником, устроить застолье перед началом поста.
Существует традиция собирать лечебные травы, так как считается, что именно в этот день растения приобретают максимальную целебную силу. Молодые девушки гадали в Духов день, они бросали в реку венки, чтобы узнать свое будущее.
День Святого Духа сопровождается множеством народных поверий и обычаев. Считалось, что в этот день приходили русалки (души молодых утопленниц), которые могли утащить человека на дно. Поэтому не рекомендуется рыбачить или купаться в водоемах в Духов день.
Также нельзя убирать дом, выносить мусор и работать на земле. На Руси верили, что после этого дня наступает праздник Матери-Земли, и ее не надо беспокоить, ведь она готовится к новому урожаю.
Посещение кладбищ в День Святого Духа не запрещается, но священники рекомендуют посещать могилы родных в родительские субботы.