Чего нельзя делать 24 июня 2024 года, в День Святого Духа

В этот день нужно помолиться в храме, так как считается, что Святой Дух особенно близок к просьбам верующих, спускаясь на землю. Поэтому в прошлом оставляли открытыми свои двери в домах. Также важно поздравить близких с праздником, устроить застолье перед началом поста.