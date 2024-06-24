Что можно и нельзя делать в Духов день 24 июня после Троицы

В Беларуси православные верующие 24 июня 2024 года отмечают день Святого Духа, или Духов день. Указанные праздник всегда следует за Троицей, то есть на 51-й день после Воскресения Христова. Духов день всегда отмечается в понедельник. В данный праздник принято чествовать Всесвятого Животворящего Духа.
День Святого Духа, история
Согласно Библии, в Сионской горнице в Иерусалиме молились апостолы. В какой-то момент пространство заполнил шум с неба. Он напоминал завывание сильного метра. Именно в описанный момент на каждого из апостолов в виде огненных языков с неба сошел Святой дух.
День Святого Духа, традиции
В Духов день было принято посещать храм. В некоторых церквях пол устилали зеленой свежескошенной травой, а священники проводили службу в зеленых облачениях. После храма родные и близкие собирались дома за праздничным столом. Главным блюдом был каравай, который всегда готовили на Троицу. Кроме того, на стол ставили пироги и блины. В день Святого Духа старались освятить колодцы. Это делалось для того, чтобы они не пересыхали.
День Святого Духа, что нельзя делать
Запрещено ссориться с родными и близкими. Не следует совершать злые поступки. Под запретом в Духов день находятся бытовые дела, тяжелая физическая работа, а также работа на огороде. Последнее может грозить неурожаем. Не рекомендуется подметать пол. Считается, что таким образом можно вымести из дома счастье. Нельзя отказывать в гостеприимстве. Предки верили, что подобное может привести к бедности.
День Святого Духа, что можно делать
По традиции, в Духов день посещали службы в церкви. После них семья собиралась за праздничным столом, где главным блюдом оставался каравай. Рекомендуется взять из храма освященные березовые ветви. Это может принести в дом удачу.
День Святого Духа, народные приметы
Согласно приметам, цветение деревьев указывает на суровую зиму. Погода, которая установится на Духов день, продержится на протяжении сорока дней. В том случае, если идет дождь, то ждали теплого лета и осени.