Что можно и нельзя делать в Духов день 24 июня после Троицы

В Духов день было принято посещать храм. В некоторых церквях пол устилали зеленой свежескошенной травой, а священники проводили службу в зеленых облачениях. После храма родные и близкие собирались дома за праздничным столом. Главным блюдом был каравай, который всегда готовили на Троицу. Кроме того, на стол ставили пироги и блины. В день Святого Духа старались освятить колодцы. Это делалось для того, чтобы они не пересыхали.